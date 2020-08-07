Минск, , 14:11 — REGNUM «Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития братских российско-белорусских отношений», — сообщает пресс-служба президента России по итогам состоявшегося 7 августа телефонного разговора Владимира Путина с Александром Лукашенко.

Владимир Путин и Александр Лукашенко Kremlin.ru

Они обменялись мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 российских граждан. В официальном сообщении сказано: «Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран».

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«Подчеркнуто, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации и проведении предстоящих президентских выборов в спокойной обстановке», — сообщила президентская пресс-служба.

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