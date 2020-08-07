Москва, , 14:03 — REGNUM РФ должна задействовать свои рычаги влияния на Белоруссию, дабы добиться освобождения задержанных там граждан России, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 7 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Россия, конечно, должна прилагать все возможные усилия для освобождения наших граждан, взятых в заложники. И арсенал воздействия на Белоруссию у нас достаточный, — сказал Шаповалов. — Конечно, речь не идет о том, что мы должны брать в заложники белорусских граждан, находящихся на территории России. Это неприемлемо для России. Но очевидно, что тот потенциал воздействия на Белоруссию, который есть в распоряжении России, велик, и Россия должна задействовать те рычаги, которые есть. Конечно, экономические. Они достаточно существенны. И белорусская экономика серьезнейшим образом зависит от российской экономики».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов отметил, что есть серьезные вопросы по поводу того, признает ли Россия итоги предстоящих выборов президента Белоруссии.

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