Днепропетровск, Украина, 7 августа 2020, 14:05 — REGNUM Соединённые Штаты Америки могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому лишить украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, а затем выдать его американским правоохранителям. Об этом написал 7 августа мэр Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook.
Чиновник пожелал Коломойскому «достойно выдержать удар судьбы». Он также спрогнозировал снижение лояльности к бизнесмену со стороны украинских силовиков, губернаторов, министров, директоров госпредприятий и депутатов всех уровней.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Коломойский отверг обвинения минюста США в отмывании средств, заявив, что честно заработал деньги, вложенные в американские активы.
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