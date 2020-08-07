Днепропетровск, Украина, , 14:05 — REGNUM Соединённые Штаты Америки могут предложить президенту Украины Владимиру Зеленскому лишить украинского гражданства бизнесмена Игоря Коломойского, а затем выдать его американским правоохранителям. Об этом написал 7 августа мэр Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов на своей странице в социальной сети Facebook.

«С учётом того, что у Коломойского официально три гражданства, и он никогда этого не скрывал, а на Украине разрешено иметь лишь одно, то Владимиру Александровичу будет настоятельно рекомендовано лишить [Коломойского] украинского гражданства. А после этого выдать международного преступника американскому правосудию», — предположил Филатов.

Чиновник пожелал Коломойскому «достойно выдержать удар судьбы». Он также спрогнозировал снижение лояльности к бизнесмену со стороны украинских силовиков, губернаторов, министров, директоров госпредприятий и депутатов всех уровней.

«Вся эта публика начинает понимать, что дни твои сочтены, что ты становишься чересчур токсичным, а уж с американцами точно ссориться не стоит, мало ли что, лес рубят — щепки летят», — обратился Филатов к Коломойскому.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Игорь Коломойский отверг обвинения минюста США в отмывании средств, заявив, что честно заработал деньги, вложенные в американские активы.

Читайте ранее в этом сюжете: Коломойский отверг обвинения минюста США в отмывании денег