Москва, , 14:08 — REGNUM Российский президент Владимир Путин обсудил с президентом Белоруссии Александром Лукашенко инцидент с задержанием под Минском 33 российских граждан. Беседа проходила по телефону, сообщает 7 августа пресс-служба Кремля.

Главы государств выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества Москвы и Минска.

Российский лидер подчеркнул, что Москва заинтересована в сохранении в соседнем государстве стабильной внутриполитической ситуации и в том, чтобы выборы президента Белоруссии прошли в спокойной обстановке.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанных под Минском российских граждан власти Белоруссии именуют «боевиками ЧВК Вагнера», якобы направленными в страну для дестабилизации перед выборами. В российском МИД подчёркивают, что вина задержанных ничем не доказана, и настаивают на возвращении их на родину.

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