Минск, , 13:52 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей обсудил с временным поверенным в делах США в республике Джеффри Джуком ситуацию в преддверии президентских выборов. Об этом сообщает 7 августа пресс-служба белорусского МИД.

В министерстве отметили, что Макей и Джук обсудили актуальные вопросы отношений Минска и Вашингтона. Макей проинформировал американского дипломата об актуальной ситуации, сложившейся в Белоруссии в связи с проведением президентских выборов.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа Макей обсудил предвыборную ситуацию с российским послом Дмитрием Мезенцевым. Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, на высший пост претендуют пять кандидатов, в том числе действующий лидер Александр Лукашенко.

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