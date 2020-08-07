Минск, , 13:49 — REGNUM В Белоруссии начали отменять предвыборные концерты в поддержку президента Александра Лукашенко из-за отказов артистов в них участвовать. Об этом сообщает Telegram-канал NEXTA Live блогера Степана Путило.

Отмечается, что сцену в Минске, где 8 августа должен был состояться самый массовый концерт, уже демонтируют. Кроме того, концерты отменили в Бресте, Гродно и Витебске.

Как сообщало ИА REGNUM, организаторы мероприятий не стали связывать мероприятия с политическим событием, однако это сделали жители Белоруссии, которые начали писать российским артистам в социальные сети с призывом не приезжать в их страну. Выборы в Белоруссии назначены на 9 августа.

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