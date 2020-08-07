Киев, 7 августа 2020, 13:49 — REGNUM Украинский бизнесмен Игорь Коломойский отверг обвинения минюста США в отмывании денег. Об этом он заявил 7 августа в комментарии изданию «Левый берег».
Напомним, в 2008 году группа «Приват» Коломойского продала часть своих металлургических активов группе «Евраз» Романа Абрамовича.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти США намерены конфисковать два крупных здания стоимостью около $70 млн, вероятно связанных с компаниями украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова.
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