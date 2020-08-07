Джакарта, , 13:43 — REGNUM Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) запустила шесть новых проектов для поддержки производства и торговли древесиной в Индонезии, сообщает Antara.

«ФАО поддерживает приверженность Индонезии и ЕС законному производству и торговле древесиной», — говорится в письменном заявлении ФАО, полученном в пятницу, 7 августа 2020 года, в Джакарте.

Ожидается, что новые проекты позволят заинтересованным сторонам лесного сектора Индонезии достичь законных целей, изложенных в соглашении о добровольном партнерстве между ЕС и Индонезией, подписанном в рамках плана действий ЕС по обеспечению соблюдения лесного законодательства, управления и торговли.

Напомним, в 2013 году экспорт индонезийской древесины составил шесть млрд долларов США. В 2019 году эта цифра увеличилась почти вдвое и составила 11,6 млрд долларов США.