Барнаул, , 13:41 — REGNUM Бывший посол России в Белоруссии Александр Суриков, в соответствии с поручением барнаульского сити-менеджера Вячеслава Франка, назначен главой только что созданной группы общественных советников мэра Барнаула. Судя по тексту постановления, власти Барнаула нуждаются в советах и рекомендациях квалифицированных специалистов для решения вопросов социально-экономического развития города.

Напомним, в начале своей политической карьеры тогда ещё руководитель законодательной власти алтайского края Александр Суриков вознамерился стать губернатором.

«Волки. Они будут биться, не щадя никого», — так тогда характеризовал ныне покойной глава продовольственной корпорации Алексей Кулешов команду Сурикова, рвавшегося к власти в 1996 году.

Кстати, Суриков победил только со второго тура с отрывом всего в 3%, а через восемь лет история повторилась. Только в 2004 году уже Суриков уступил эти самые 3% артисту Михаилу Евдокимову.

Окошмариванием ситуации Суриков занимался также, будучи послом в Белоруссии. После ареста в Минске в декабре 2016 года троих авторов ИА REGNUM и ряда других российских изданий Дмитрия Алимкина, Юрия Павловца и Сергея Шиптенко, последовательно выступающих за укрепление сотрудничества и поддержание интеграционных процессов России и Белоруссии, Александр Суриков не просто открестился от защиты поборников Русского мира, но и вовсе поддержал надуманное и политически мотивированное, клеветническое обвинение, что вскоре было дезавуировано официальным представителем МИД России.

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Также Суриков неоднократно высказал критику в отношении российских властей и выбранного ими курса, выступал за восстановление отношений России с Евросоюзом (назвав при этом Китай языческим).

Позднее экс-посол России в Белоруссии отмечал, что с 2014 года социально-экономические показатели и доходы населения России стали идти стабильно вниз. Раскрывая свои ближайшие планы, он отметил, что в 2019 году собирается «создать организацию и лично консультировать людей, которые попали в тяжелое социальное или экономическое положение».

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