Милан, Италия, , 13:40 — REGNUM Власти Италии требуют от граждан продолжать соблюдать антикоронавирусные ограничения, но при этом впускают в страну нелегальных мигрантов (многие из которых являются носителями вируса) ‑ и от них ничего подобного не требуют, заявил в пятницу, 7 августа, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

«Это невозможная ситуация: от нас требуют ходить в масках, в бар больше чем по одному не заходить, в храме стоять в трех метрах от остальных, сохранен режим ЧС — но тысячам мигрантов, многие из которых заражены, разрешают высаживаться в Италии и делать все, что они хотят», — сказал Сальвини.

После выхода «Лиги» Маттео Сальвини из правящей коалиции в сентябре 2019 года власти Италии вновь открыли доступ в порты перевозчикам нелегальных мигрантов. Поток мигрантов вырос в несколько раз. Итальянские оппозиционеры полагают, что таким образом новое правительство либералов и популистов выполняет задание Брюсселя — в обмен на поддержку со стороны евробюрократов. В правоцентристской оппозиции считают, что помогать жителям Северной Африки и Ближнего Востока надо «у них дома».

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что десятки прибывающих мигрантов сдают положительные тесты на коронавирус, но не соблюдают обязательный карантин, что вызывает опасения повторной вспышки эпидемии в Италии. Местные жители и представители местной власти высказывают недовольство ежедневными новыми высадками, и в правительстве страны заговорили о необходимости ограничивать миграцию, по крайней мере на время эпидемии.