Москва, , 13:35 — REGNUM Если президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия останется его личным союзником, то он сильно заблуждается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Белорусский президент в своем обращении к народу и парламенту заявил, что Россия была, есть и будет союзником Белоруссии. Он абсолютно прав. Только надо уточнить, что Россия была, есть и будет другом и союзником белорусского народа, но не белорусского президента. Если Лукашенко имел в виду себя лично, то он очень сильно заблуждается. Политики приходят и уходят, — сказал политолог. — Очевидно, что для России есть абсолютный императив невмешательства во внутренние дела других государств. Россия никогда не вмешивается».

И, как подчеркнул Шаповалов, в отличие от США, которые достаточно активно используют в своей внешнеполитической стратегии политические силы в тех или иных странах, Россия всегда ориентируется на развитие отношений с той легитимной властью, которая признана мировым сообществом и является выразителем интересов народа.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается навязать и России, и Западу торг.