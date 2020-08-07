Москва, 7 августа 2020, 13:35 — REGNUM Если президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что Россия останется его личным союзником, то он сильно заблуждается. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.
И, как подчеркнул Шаповалов, в отличие от США, которые достаточно активно используют в своей внешнеполитической стратегии политические силы в тех или иных странах, Россия всегда ориентируется на развитие отношений с той легитимной властью, которая признана мировым сообществом и является выразителем интересов народа.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается навязать и России, и Западу торг.