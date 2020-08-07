Сухум, , 16:08 — REGNUM В Абхазии постоянно нарушаются законы «О государственном языке» и «О СМИ». Об этом 7 августа рассказал агентству «Апсныпресс» руководитель департамента по государственной языковой политике при министерстве просвещения и языковой политики Батал Хагуш.

Он рассказал, что власти решили возобновить курсы абхазского языка для чиновников и для всех желающих жителей страны. По его словам, подобные курсы пытались проводить не раз, но эти занятия прекращались из-за нехватки средств.

Пока, по словам представителя минпросвещения, в Абхазии повсеместно используется русский язык, в том числе в производстве в госструктурах и СМИ.

«90% СМИ Абхазии вещают и пишут на русском языке, нарушая закон «О СМИ», закон «О государственном языке», — сказал Хагуш.

Стоит отметить, что министру образования Абхазии Иналу Габлии в июле представили новую программу обучения в детсадах и школах.

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