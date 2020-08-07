Новосибирск, , 13:35 — REGNUM Новая дорога, которую построят в Кировском районе Новосибирска во исполнение поручения губернатора Андрея Травникова по государственной программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», улучшит дорожно-транспортную инфраструктуру и соединит две крупные магистрали левого берега города. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

В Кировском районе Новосибирска построят новую дорогу Правительство Новосибирской области

Вопрос продления ул. Петухова Андрей Травников обсуждал на встрече с жителями района 1 августа.

По словам министра строительства области Ивана Шмидта, строительство дороги на одной из главных и самых протяженных в левобережье города улице Петухова ведётся в рамках реализации госпрограммы с участием средств бюджетов всех уровней.

«Новая дорога обеспечит перспективный выход на ул. Комсомольскую, соединив две крупнейших улицы данной территории, и улучшит транспортную ситуацию в районе, — уточчнил Шмидт. — Правительство региона в этих целях выступило с заявкой на федеральное финансирование по программе «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ». Очень важно, что представители законодательной власти в конструктивном взаимодействии поддержали эту инициативу. Наша цель — активное развитие инфраструктуры в развивающемся микрорайоне, и в решении этой задачи мы будем ориентироваться на мнение жителей».

Ход строительства дороги по ул. Петухова сегодня, 7 августа, проинспектировали представители регионального правительства и депутатского корпуса. В выездном мероприятии участвовали начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства области Дмитрий Тимонов, депутаты горсовета Новосибирска Дмитрий Колпаков и Сергей Трубников, депутат Законодательного собрания региона Евгений Подгорный.

Строительство первого этапа по ул. Петухова было начато в 2019 году. В настоящее время проведена конкурсная процедура по определению подрядной организации для строительства второго этапа стоимостью 144 млн рублей. Финансирование предусматривается из городского, областного и федерального бюджетов. В 2020 году будут выполнены вынос инженерных сетей и строительство дороги. Открытие движения по второму этапу строящейся дороги запланировано на 2021 год.