Махачкала, , 13:40 — REGNUM Лагерный сбор ракетных войск и артиллерии, в котором участвуют подразделения морской пехоты Каспийской флотилии, стартовал на полигоне Аданак в Дагестане. В нем принимают участие около 100 военнослужащих, задействовано свыше 30 единиц вооружения и военной техники, сообщили ИА REGNUM 7 августа в пресс-службе Южного военного округа.

В течение 30 дней артиллеристы выполнят более 50 различных огневых задач с применением гаубиц, противотанковых ракетных и минометных комплексов. Экипажи и боевые расчеты также отработают действия на марше, сдадут нормативы по развертыванию и занятию огневых позиций, инженерному оборудованию и маскировке, разведке и управлению огнем.

Отмечается, что лагерный сбор организован для отладки работы артиллерийских подразделений и повышения практических навыков командиров в управлении огнем в обороне и в наступлении.