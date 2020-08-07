Донецк, , 13:37 — REGNUM Ни один обмен пленными между ДНР и Украиной, происходивший в 2019 году, не был завершён до конца. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, слова которой обнародовала 7 августа пресс-служба ведомства.

«Киев так и не выполнил важнейшее условие — полную процессуальную очистку освобождённых лиц, а ведь без этого данные лица продолжают уголовно преследоваться Украиной, их права и свободы в полной мере не восстановлены», — рассказала она.

Никонорова рассказала, что Киев избирательно подходит к обмену, произвольно включая в списки случайных лиц, а также, исключая тех, на чьём обмене настаивают представители ДНР.

«Призываем руководство Украины сосредоточиться не на показной готовности осуществить обмен, а на реальной работе в этом направлении», — призвала глава МИД ДНР.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о возможном проведении обмена пленными с Донбассом в формате 100 на 100. Также Украина, по его словам, намерена получить от РФ 22 жителей Крыма, подозреваемых в экстремизме.

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