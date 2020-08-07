Донецк, 7 августа 2020, 13:37 — REGNUM Ни один обмен пленными между ДНР и Украиной, происходивший в 2019 году, не был завершён до конца. Об этом заявила министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, слова которой обнародовала 7 августа пресс-служба ведомства.
Никонорова рассказала, что Киев избирательно подходит к обмену, произвольно включая в списки случайных лиц, а также, исключая тех, на чьём обмене настаивают представители ДНР.
Как передавало ИА REGNUM, ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил о возможном проведении обмена пленными с Донбассом в формате 100 на 100. Также Украина, по его словам, намерена получить от РФ 22 жителей Крыма, подозреваемых в экстремизме.
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