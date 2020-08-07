Хараре, , 13:30 — REGNUM В правительстве Зимбабве готовятся принять закон, по которому политические партии могут быть привлечены к ответственности за «агитацию против страны». Об этом передает ВВС Africa.

По информации репортеров, законопроект уже был одобрен в кабинете министров. Это произошло через несколько дней после того, как президент страны Эммерсон Мнангагва обвинил оппозицию и западных дипломатов в разжигании «терроризма», а бизнес-сообщество — в «экономическом саботаже».

Журналисты сообщают, что в Зимбабве растет общественное недовольство в связи с неспособностью правительства обуздать экономический спад.

Напомним, 5 августа власти США ввели санкции в отношении зимбабвийского бизнесмена Куду Тагвирея и его топливной компании. Его обвинили в «непрозрачных» деловых сделках и использовании «связей с президентом» для развития своей бизнес-империи.

В правительстве Зимбабве заявили, что включение топливной компании в черный список усугубит нехватку топлива и еще больше подорвет экономику страны. В заявлении также отмечается, что санкции не повлияют на дипломатические усилия правительства Зимбабве по улучшению отношений с США.