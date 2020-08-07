Москва, , 13:55 — REGNUM Солистка популярной музыкальной группы «Краски» Оксана Ковалевская не станет выступать в Белоруссии перед выборами президента страны, так как организатор концерта не смог обеспечить выполнение всех условий ее выступления. Об этом 7 августа сообщил концертный директор певицы Роман Темин, его слова приводит РИА Новости.

«Нет, она там не выступает. У нас в понедельник выяснилось, что организатор не может выполнить райдер, и мы отказались туда ехать», — заявил Темин.

Также он уточнил, что, когда артистка отказалась от выступления, выяснилось, что в это замешана политика.

Кроме этого, сообщается, что представитель российского певца Стаса Пьехи также подтвердил, что артист не будет выступать в Белоруссии 8 августа, как это было намечено, однако не стал комментировать причины такого решения.

Напомним, 8 августа в некоторых городах Белоруссии были запланирован концерты с участием звезд местной и зарубежной эстрады, включая артистов из России и Украины. Однако за несколько дней от участия в этих концертах отказались Леонид Агутин, Григорий Лепс, Стас Пьеха, группы «Кар-Мэн» и «Краски», американский коллектив Boney M, рэперы из США Tyga и Saint Jhn, и некоторые другие певцы, и музыкальные коллективы.