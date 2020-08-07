Киев, , 13:13 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 7 августа, поделился впечатлениями о своей поездке вдоль линии разграничения в подконтрольной Киеву части бывшей Донецкой области.

Главнокомандующий Александр Горбаруков © ИА REGNUM

ИА REGNUM напомним, что Зеленский отправился в Донбасс 6 августа, переночевал там и сегодня продолжает рабочую поездку. Согласно официальной информации, в ходе поездки Зеленский посетил ряд позиций украинских военных на передовой и лично проверил, как соблюдается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, который начал действовать 27 июля.

Президент заявил — чтобы понять ситуацию в Донбассе, надо откровенно говорить и с военными, и с гражданскими, и желательно выпивать с ними.

«Надо с людьми есть, жить, скажу откровенно — иногда выпить, чтобы совсем было всё откровенно. Я, в принципе, так и делаю. Ну и можно переночевать тоже», — заявил Зеленский.

Вместе с тем он в очередной раз подчеркнул, что «никто ничего не собирается сдавать», поскольку в распоряжении Украины «сильная и мощная армия».