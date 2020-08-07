Киев, , 13:22 — REGNUM Украина передала российской стороне список из 22 «крымских татар», удерживаемых на территории РФ. Об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак 7 августа в своём Telegram-канале.

По его словам, Украина рассчитывает окончательно согласовать обмен удерживаемыми лицами на ближайшем заседании Трёхсторонней контактной группы.

«Мы надеемся, что в течение нескольких недель сможем говорить о конкретных датах по обмену», — рассказал Ермак.

Он отметил, что освобождение 22-х жителей Крыма ранее обсуждалось во время переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

«Этот список уже передан российской стороне. И мы ожидаем, что этот вопрос тоже будет решен», — добавил глава офиса президента Украины.

Ранее Ермак заявил о возможном обмене пленными с Донбассом в формате 100 на 100.

Напомним, 22 жителя Крыма, которых требует вернуть Украина, подозреваются российскими правоохранительными органами в членстве в экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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