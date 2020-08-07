Киев, 7 августа 2020, 13:22 — REGNUM Украина передала российской стороне список из 22 «крымских татар», удерживаемых на территории РФ. Об этом написал глава офиса президента Украины Андрей Ермак 7 августа в своём Telegram-канале.
По его словам, Украина рассчитывает окончательно согласовать обмен удерживаемыми лицами на ближайшем заседании Трёхсторонней контактной группы.
Он отметил, что освобождение 22-х жителей Крыма ранее обсуждалось во время переговоров президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
Ранее Ермак заявил о возможном обмене пленными с Донбассом в формате 100 на 100.
Напомним, 22 жителя Крыма, которых требует вернуть Украина, подозреваются российскими правоохранительными органами в членстве в экстремистской организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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