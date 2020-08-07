Москва, , 13:07 — REGNUM В Госдуме ситуацию с задержанием в Белоруссии граждан РФ расценили как оперативный просчет российских спецслужб и признают, что Украина переиграла РФ и Белоруссию.

Издание «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщило, что задержание 33 граждан РФ в Белоруссии спровоцировали спецслужбы Украины.

«Если белорусская история с задержанием наших граждан развивалась на самом деле по этому сценарию, то вывод может быть, на мой взгляд, только один. Украинские спецслужбы переиграли и Россию, и Белоруссию, использовав Батьку в критический для него момент», — отметил депутат Госдумы Вячеслав Лысаков («Единая Россия») в ТГ-канале.

Эта оперативная комбинация, если всё было именно так — серьезный оперативный и аналитический просчет наших спецслужб прежде всего, поскольку их белорусские коллеги находятся под явным жестким политическим контролем и вынуждены выдавать желаемое за действительное, рассуждает парламентарий.

Он также сожалеет, что агентурная работа как внутри России, так и на постсоветском пространстве оставляет желать лучшего по сравнению с аналогичной работой в советское время.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, белорусские власти 29 июля заявили о задержании 33 российских граждан, которые, по их сведениям, являются «боевиками» частной военной компании.

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