Екатеринбург, 7 августа 2020, 13:05 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский зарабатывает около 280 тысяч рублей в месяц. Об этом глава города сообщил журналистам.
В эфире портала «Е1» градоначальник сравнил свои заработки с зарплатами руководства пиар-компаний.
«Около 280 тысяч рублей. Примерно на уровне среднего пиар-агентства, если брать главных руководителей», — сказал мэр.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года депутаты гордумы попытался поднять Высокинскому зарплату. Это привело к общественному возмущению, и представительный орган отменил данное решение.
Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга не расстроится из-за отмены повышения зарплаты