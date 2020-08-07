Екатеринбург, , 13:05 — REGNUM Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский зарабатывает около 280 тысяч рублей в месяц. Об этом глава города сообщил журналистам.

В эфире портала «Е1» градоначальник сравнил свои заработки с зарплатами руководства пиар-компаний.

«Около 280 тысяч рублей. Примерно на уровне среднего пиар-агентства, если брать главных руководителей», — сказал мэр.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2018 года депутаты гордумы попытался поднять Высокинскому зарплату. Это привело к общественному возмущению, и представительный орган отменил данное решение.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Екатеринбурга не расстроится из-за отмены повышения зарплаты