Москва, 7 августа 2020, 13:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается навязать и России, и Западу некий торг, в котором позиции самого белорусского лидера будут абсолютно проигрышными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.
Как подчеркнул Шаповалов, возможность выдачи граждан РФ Украине может существовать, если президент Белоруссии посчитает, что таким образом он получит определенные гарантии со стороны Запада и что это не будет иметь негативных последствий для его результатов на выборах.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, может ли Лукашенко выдать граждан РФ Украине.
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