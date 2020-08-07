Москва, , 13:04 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается навязать и России, и Западу некий торг, в котором позиции самого белорусского лидера будут абсолютно проигрышными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Сейчас Лукашенко пытается шантажировать все стороны. В том числе Россию и Запад. Украина здесь является не третьей стороной, а частью Запада. По сути, Лукашенко пытается навязать торг России и Западу. Но тут никакого торга в принципе быть не может по определению, и это абсолютно проигрышная позиция для белорусского президента, — сказал Шаповалов. — Лукашенко, с одной стороны, пытается шантажировать Россию, а с другой стороны, надеется на достижение некоего политического компромисса с Западом. А российские граждане оказались заложниками и средством торга».

Как подчеркнул Шаповалов, возможность выдачи граждан РФ Украине может существовать, если президент Белоруссии посчитает, что таким образом он получит определенные гарантии со стороны Запада и что это не будет иметь негативных последствий для его результатов на выборах.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шаповалов объяснил, может ли Лукашенко выдать граждан РФ Украине.

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