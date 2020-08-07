Цхинвал, , 13:27 — REGNUM Памятные акции, посвященные 12-й годовщине нападения грузинской армии на Цхинвал, пройдут в Южной Осетии, а также в ее посольствах и представительствах в других странах. Об этом 7 августа сообщает пресс-служба МИД Южной Осетии.

«Траурные мероприятия состоятся в посольствах Республики Южная Осетия в Москве, Сухуме, Тирасполе, а также в зарубежных представительствах министерства иностранных дел в ряде стран Европы, трагические события тех дней будут вспоминать и в дружественных государствах», — говорится в сообщении ведомства.

В заявлении внешнеполитического ведомства отметили, что «военная авантюра» Грузии стала причиной большого количества человеческих жертв, но мировым сообществом это так и не было осуждено. Также в югоосетинском ведомстве подчеркнули важность введения российских войск в зону конфликта для защиты осетинского народа.

В МИД Южной Осетии выразили «твердую уверенность», что современная Грузия должна отвечать за событиях 2008 года.

«(Грузия)… должна нести ответственность за совершенные военные преступления, за политику геноцида в отношении осетинского народа, а преступники должны понести наказание», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

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