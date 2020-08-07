Москва, , 12:58 — REGNUM Дочерние компании и сотрудники «Роснефти» не имеют никакого отношения к происходящему в Белоруссии, заявили 7 августа в российской нефтяной компании.

«В связи с упоминанием в сообщениях СМИ касательно событий в Белоруссии имени и реквизитов компании заявляем: все упоминания компании «Роснефть», ее дочерних обществ и сотрудников в связи с данными событиями являются вымыслом и провокацией», — заявили в «Роснефти».

Как сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина России были задержаны 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском. При этом белорусские СМИ заявили, что задержали «боевиков ЧВК Вагнера», которые подозреваются в попытке дестабилизации.

Накануне «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщила, что инцидент с задержанием 33 граждан России в Белоруссии инспирировали спецслужбы Украины. В процессе поиска людей в группу некие «кураторы» выдавали себя за сотрудников «Роснефти».

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