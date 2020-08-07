Москва, , 12:56 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко непредсказуем в своих действиях, и потому нельзя исключать, что граждан РФ, задержанных в Белоруссии, действительно могут выдать Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.

«Я думаю, что риск существует, и его нельзя сбрасывать со счетов, поскольку президент Белоруссии, с одной стороны, достаточно непредсказуем в своих действиях, а с другой стороны, готов идти на те действия, которые посчитает для себя возможными, — сказал Шаповалов. — Я хочу подчеркнуть, что Белоруссия была, есть и будет другом и союзником России. Ее связывает с РФ множество формальных и неформальных связей. И в такой ситуации, конечно, возможность такого недружественного шага должна была бы быть исключена. В принципе. Но, мы видим, что на протяжении достаточно длительного периода времени российско-белорусские отношения проходят через череду сложных и конфликтных ситуаций».

Зачастую, как подчеркнул Шаповалов, эти ситуации были спровоцированы лидером Белоруссии.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не выдаст 33 граждан России, задержанных под Минском 29 июля, украинской стороне, пока Киев не докажет их вину.

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