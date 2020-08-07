Москва, 7 августа 2020, 12:56 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко непредсказуем в своих действиях, и потому нельзя исключать, что граждан РФ, задержанных в Белоруссии, действительно могут выдать Украине. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 августа заявил политолог Владимир Шаповалов.
Зачастую, как подчеркнул Шаповалов, эти ситуации были спровоцированы лидером Белоруссии.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что он не выдаст 33 граждан России, задержанных под Минском 29 июля, украинской стороне, пока Киев не докажет их вину.
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