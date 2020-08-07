Киев, , 12:56 — REGNUM Заместитель главы министерства иностранных дел Украины Василий Боднар сегодня, 7 августа, прокомментировал расследование, начатое Государственным бюро расследований (ГБР) в его отношении.

ИА REGNUM напоминает, что с заявлением на действия Боднара в ГБР обратилась народный депутат Украины от президентской фракции «Слуга народа» Дарья Володина. Дело касается заявления, с которым выступил в апреле 2020 года Боднар — о том, что Украина официально не признает «уничтожение христианского, этнически армянского населения Османской империи в период с весны 1915 года по осень 1916 года» геноцидом армянского народа. Депутат Рады заявила о профнепригодности дипломата и призывала привлечь его к дисциплинарной ответственности, а также отозвать подписанное им соответствующее письмо.

Замглавы МИД Украины в своем комментарии назвал происходящее «театром абсурда».

«В подписанном мною письме отражена официальная позиция Украины, а не моя личная. Не имел целью оскорблять национальные чувства кого угодно. Оценку профессионализма и эффективности моих действий дает мой непосредственный руководитель — министр иностранных дел, а также, при необходимости, руководство государства и правительства», — заявил Боднар.

В ГБР данную ситуацию пока официально не прокомментировали.