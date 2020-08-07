Гатчина, Ленинградская область, , 13:00 — REGNUM Министр транспорта России считает федеральные трассы на территории Ленинградской области лучшими в стране. Об этом 7 августа заявил Евгений Дитрих после церемонии открытия реконструированного участка трассы Р-23, передает корреспондент ИА REGNUM.

Открытие участка трассы Р-23 в Ленобласти Елена Молчанова © ИА REGNUM

По словам главы Минтранса, в настоящий момент федеральные власти формируют планы по развитию дорог, в которых Ленобласть занимает достойное место.

«Сегодня федеральные трассы на территории Ленинградской области являются лучшими в стране. Сюда, действительно, в последние годы вкладывалось огромное количество средств, усилий и ресурсов, и эти усилия мы не намерены останавливать», — заявил Дитрих.

Министр отметил, что в настоящее время по указу президента РФ будут дополнительно рассмотрены и доструктурированы нацпроекты, в том числе «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».

«Несомненно, все те планы, что у нас были по расширению дорожной инфраструктуры на территории Ленобласти мы сохраним, и федеральные трассы тут будут высшего качества, — заверил министр. — Наша помощь Ленобласти по повышению качества дорог будет сохранена».

Сегодня после реконструкции открылся объездной участок федеральной дороги Р-23 (Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь),

Теперь от административной границы Санкт-Петербурга до потоки транспорта движутся по трем полосам в каждом направлении.

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