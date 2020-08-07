Москва, , 12:47 — REGNUM В Госдуме раскритиковали намерения Роспотребнадзора принять новые правила, из-за которых доставка товаров из магазинов может подорожать вдвое, передает корреспондент ИА REGNUM 7 августа.

«Под видом заботы о населении власти фактически пытаются стимулировать экономику за счет простых граждан», — заявил Миронов.

По его мнению, нет никакой необходимости доставлять продукты питания и бытовую химию на разных автомобилях. Кроме того, указал парламентарий, новые СанПиН выглядят особенно цинично на фоне разговоров о второй волне коронавируса и новом карантине.

«Мы призываем Роспотребнадзор отказаться от введения новых правил», — сказал лидер партии.

Роспотребнадзор планирует ввести новые правила перевозки, запрещающих доставку бытовой химии вместе с продуктами питания. Такое решение приведет к росту стоимости доставки до 600−700 рублей, подсчитали эксперты.