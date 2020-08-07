Пекин, , 12:47 — REGNUM Китайское правительство протестует против действий США, одобривших поставку Тайваню разведывательных беспилотников большой дальности SeaGuardian. Об этом заявил 7 августа на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Дипломат подчеркнул, что поставки на Тайвань американских вооружений серьёзно нарушают принцип «одного Китая» и три китайско-американских совместных коммюнике. Китай выражает в связи с этим решительный протест.

Проблема Тайваня касается вопроса территориальной целостности КНР, и Пекин намерен решительно защищать свои интересы, добавил он, призвав США прекратить поставки оружия на остров и прекратить с ним политические контакты.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа стало известно о намерении США поставить Тайваню не менее четырёх разведывательных средневысотных беспилотников большой дальности SeaGuardian, предназначенных для наблюдения за морской поверхностью.

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