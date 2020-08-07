Тбилиси, , 12:50 — REGNUM России следует отозвать свое признание суверенитета Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление опубликовало посольство США в Грузии 7 августа по случаю годовщины событий августа 2008 года, когда грузинская армия напала Цхинвал.

В публикации американских дипломатов говорится, что Россия якобы «вторглась» на территорию этих республик. В посольстве полагают, что Грузия из-за ограничений на границах с Абхазией и Южной Осетией терпит экономический ущерб, а жители двух соседних республик якобы «умирают, оставшись без грузинской медицины».

«Мы также вновь призываем Россию отменить свое признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии», — отметили в посольстве.

Напомним, Россия вмешалась в августе 2008 года в грузино-осетинский конфликт, чтобы защитить осетинский народ от агрессии Грузии. И после этой попытки Тбилиси захватить соседнюю республику Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

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