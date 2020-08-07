Стокгольм, , 12:36 — REGNUM 6 августа правительство Швеции окончательно согласовало пакет антикризисной помощи, направленный шведским средствам массовой информации (СМИ). Пострадавшие из-за потери рекламодателей во время пандемии коронавирусной инфекции СМИ получат 500 миллионов шведских крон (€48,5). Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

«Очень важно, что сейчас мы принимаем решительные меры по защите профессиональной журналистики во время кризиса, вызванного коронавирусом. Этой весной мы увидели очень резкое падение доходов от рекламы. Это будет означать, что редакции, нуждающиеся в поддержке, могут подать заявку на получение помощи, и речь идет о защите профессиональной журналистики и журналистских расследований по всей стране, даже во время этой пандемии», — заявила министр культуры Швеции Аманда Линд.

По данным журналистов, несмотря на возросший спрос на поставляемый шведскими СМИ контент во время кризиса, многие новостные агентства в последние месяцы потеряли большую часть своих доходов, получаемых за счет рекламы. Выделенные средства будут распределяться от редакции к редакции.

Право на получении заявки получат газеты, радиостанции, телевизионные вещатели, цифровые новостные сайты и даже газеты, не имеющие платной подписки.