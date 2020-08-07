Джакарта, , 12:25 — REGNUM Индонезия предупредила США, что любой открытый конфликт в Южно-Китайском море не принесет пользы ни одной из сторон, сообщает CNN Indonesia.

«Я особо подчеркиваю, что открытый конфликт где бы то ни было, в том числе в Южно-Китайском море, не принесет пользы ни одной из сторон», — заявила Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции 7 августа 2020 года.

Известно, что в последнее время Китай и США продолжили гонку по размещению своих военных самолетов и кораблей в Южно-Китайском море для патрулирования и проведения учений.

По словам Ретно Марсуди, Индонезия не хочет, чтобы спор в Южно-Китайском море обострился, не говоря уже о том, чтобы это привело к открытому конфликту или войне.

Как сообщало ИА REGNUM, средства массовой информации (СМИ) в Китае раскритиковали Индонезию за противодействие притязаниям Пекина в Южно-Китайское море.

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