Мапуту, , 12:25 — REGNUM Боевики действуют «более агрессивно» в северной провинции Мозамбика Кабу-Дельгаду при поддержке террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление главы Сил специальных операций ВС США в Африке.

Генерал-майор Дагвин Андерсон заявил журналистам, что местные боевики получают внешнюю поддержку, что делает их еще более опасными.

«Мы видели, как они за последние 12−18 месяцев развили свои возможности, они становятся более агрессивными и используют методы и процедуры, которые распространены в других частях мира, на Ближнем Востоке, и которые связаны с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — сказал Андерсон на виртуальном брифинге для СМИ.

Напомним, что в Мозамбике действуют боевики, широко известные как «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), однако они не имеют никаких связей с одноименной сомалийской группировкой. В течение последних двух лет они регулярно совершают нападения на отдаленные деревни по всей провинции.

«Мы действительно считаем, что существуют внешние субъекты, которые влияют на это (активность боевиков) и делают их более опасными в регионе Кабу-Дельгаду», — добавил Андерсон.