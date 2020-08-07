Токио, , 12:12 — REGNUM Японская сталелитейная компания Nippon Steel 7 августа подала апелляцию в связи с постановлением о наложении ареста на часть активов компании в Южной Корее, сообщает информационное агентство Kyodo.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа по решению суда Южной Кореи была завершена конфискация активов японской компании Nippon Steel с целью их дальнейшей продажи и выплаты компенсации пострадавшим от эксплуатации в ходе Второй Мировой войны.

Дальнейшее развитие конфликта может вызвать ухудшение отношений между двумя странами.

В настоящее время ожидается решение суда о принятии или отклонении апелляции. Однако даже если в апелляции будет отказано, конфискованные активы не смогут быть проданы в течение ещё нескольких месяцев.

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