Пекин, , 12:11 — REGNUM Правительство США должно перестать давить на компании других стран, используя для этого в качестве предлога вопросы обеспечения своей национальной безопасности. Об этом 7 августа заявил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, давая комментарий о подписании президентом США Дональдом Трампом указов о запрете сделок с компаниями из Китая ByteDance и Tencent, владеющими соцсетями TikTok и WeChat.

«США часто под предлогом национальной безопасности используют государственную власть для оказания давления на иностранные компании», — заявил официальный представитель китайского МИД, указав, что это, по его мнению, является примером гегемонии.

«Китай решительно выступает против этого», — также отметил Вэньбинь.

Кроме этого, он указал, что США сами «пожнут горькие плоды» подобных действий, и призвал американские власти прислушаться к «разумным голосам» как внутри страны, так и за ее пределами.

«Китай будет решительно отстаивать законные права и интересы китайских предприятий», — отметил официальный представитель МИД КНР, добавив, что китайские компании не нарушали законодательства и регулирующих их деятельность правовых актов США.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, запрещающий вести деятельность с китайской корпорацией Tencent и ее дочерними компаниями, касающуюся социальной сети WeChat.

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