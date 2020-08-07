Москва, , 11:47 — REGNUM Президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо было проверить всю информацию о задержанных под Минском гражданах РФ, прежде чем поддаваться на провокации СБУ. Об этом заявил глава комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков.

По словам сенатора, самое главное в истории с задержанием российских граждан — даже не провокация спецслужб Украины, а реакция на нее со стороны Лукашенко. Ведь на провокацию можно было и не поддаваться, считает Пушков.

«Лукашенко, с его-то опытом, должен был понимать, чем это чревато. А вот если ему это было нужно и вписывалось в его планы, тогда и проверки не нужны, и на все нестыковки можно глаза закрыть», — написал Пушков, добавив, что эта версия более вероятна, чем провокация со стороны СБУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 33 гражданина России были задержаны 29 июля в санатории «Белорусочка» под Минском. При этом белорусские СМИ заявили, что задержали «боевиков ЧВК Вагнера», которые подозреваются в попытке дестабилизации.

Накануне «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в российских спецслужбах сообщила, что инцидент с задержанием 33 граждан России в Белоруссии инспирировали спецслужбы Украины.

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