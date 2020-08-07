Джакарта, , 11:41 — REGNUM Частный сектор Швеции помогает Индонезии бороться с пандемией, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Правительство Индонезии высоко ценит помощь, предоставленную IKEA и AstraZeneca, и считает, что она спасла множество жизней и оказала положительное влияние на индонезийский народ, особенно в провинции Западная Ява», — говорится в заявлении посольства Индонезии в Стокгольме.

Помощь, предоставляемая IKEA и AstraZeneca, является частью совместной программы, инициированной Business Sweden в сотрудничестве с посольством Швеции в Джакарте и посольством Индонезии в Стокгольме.

Помимо этих двух компаний, есть несколько других шведских компаний, H&M, Brighter, Supertext, FRISQ, Atlas Copco и Essity, которые активно предоставляют помощь Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД Пакистана Шах Мехмуд Куреши попросил Индонезию обсудить ситуацию в штате Джамму и Кашмир в Совете Безопасности ООН.

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