Минск, , 11:34 — REGNUM На одном из избирательных участков Белоруссии задержан Николай Лысенков, являющийся главой предвыборного штаба кандидата в президенты республики Сергея Черченя. Об этом 7 августа рассказала пресс-атташе кандидата Виктория Стрелковская, ее слова приводит РИА Новости.

«Задержан начальник штаба Николай Лысенков», — заявила она, уточнив, что задержанный был наблюдателем на одном из избирательных участков.

Также Стрелковская уточнила, что предвыборному штабу на данный момент известно, что Лысенков задержан на 72 часа и что в настоящее время в штабе выясняют подробности данного инцидента.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Центризбиркома Белоруссии Людмила Ермошина заявила, что создание интернет-платформы «Голос» для электронного голосования в стране направлено на организацию массовых беспорядков.