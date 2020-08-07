Джакарта, , 11:21 — REGNUM Во время телефонного разговора с главой МИД Индонезии Ретно Марсуди министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши попросил Индонезию обсудить ситуацию в штате Джамму и Кашмир в Совете Безопасности ООН, сообщает Antara.

«Я передаю, что, как председатель Совета Безопасности ООН, Индонезия отметила просьбу Пакистана к Совету Безопасности ООН», — заявила Ретно Марсуди в ходе пресс-конференции в Джакарте 7 августа.

Глава МИД Индонезии подчеркнула, что позиция Индонезии всегда будет беспристрастной при обсуждении проблемы Джамму и Кашмира.

«Я надеюсь, что стороны уделяют внимание и приоритет обеспечению безопасности людей, независимо от их происхождения», — отметила Ретно Марсуди.

Напомним, Пакистан считает, что действия Индии по аннулированию привилегий, предоставленных региону Джамму и Кашмир, единственному штату Индии с мусульманским большинством, нарушают международное право и резолюции Совета Безопасности ООН.

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