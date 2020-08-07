Осло, , 11:27 — REGNUM Правительство Норвегии изменило правила пересечения норвежско-шведской границы. Используя систему «красных» и «зеленых» зон, власти Норвегии сделали переоценку эпидемиологической ситуации в отдельных административно-территориальных единицах Швеции. Об этом 6 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Напомним, что в связи с пандемией коронавирусной инфекции правительство Норвегии при организации международного сообщения ввело в действие систему «красных» и «зеленых» зон. Жители «красных» зон, где эпидемиологическая ситуация является неблагожелательной (более 20 подтвержденных случаев заражения коронавирусом на 100 000 человек) по прибытии в «зеленые» зоны должны быть помещены на карантин.

После изменений, объявленных правительством Норвегии 6 августа, такие регионы Швеции, как Сконе и Крунуберг перешли в разряд «красных» зон. Таким образом, проживающие в данных административно-территориальных образованиях граждане Швеции должны быть помещены в карантин по прибытии в Норвегию.

Одновременно с этим «зелеными» зонами стали следующие регионы Швеции: Даларна, Сёдерманланд, Уппсала и Вестерботтен. До этого в списке числились и остаются: Блекинге, Кальмар, Вермланд, Эребру и Эстергётланд.