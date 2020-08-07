Ставрополь, , 11:44 — REGNUM Первый заместитель председателя правительства Ставрополья Иван Ковалев заработал за 2019 года больше остальных вице-премьеров края, а именно — почти 7,8 млн рублей. Это следует из справки о доходах, расходах и имуществе членов правительства региона, которая опубликована на краевом портале органов госвласти.

В собственности Ковалева находятся земельный участок площадью 1 тыс. кв. м, жилой дом площадью 456 кв. м, две квартиры общей площадью 181,5 кв. м, а также семь нежилых помещений площадью от 4,3 до 144,2 кв. м. Ему также принадлежит автомобиль Toyota Land Cruiser.

Супруга первого вице-премьера Ставрополья за прошлый год заработала 115 тыс. рублей. В собственности у нее числится квартира площадью 70,7 кв. м, а также ¼ доля земельного участка и жилого дома на 1483 и 48,3 кв. м соответственно. Ездит она на автомобиле Hyundai Creta.

Остальные вице-премьеры Ставрополья за 2019 год, согласно декларации, заработали следующие суммы: Михаил Афанасов — 4,74 млн рублей, Николай Великдань (первый заместитель) — 4,51 млн рублей, Юрий Скворцов — 4,2 млн рублей, Роман Петрашов — 4 млн рублей, Лариса Калиниченко (также министр финансов края) — 3,48 млн рублей, Александр Золотарев — 3,44 млн рублей, Вячеслав Гладков — 3,43 млн рублей, Николай Афанасов — 3,42 млн рублей.