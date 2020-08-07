Тбилиси, , 11:17 — REGNUM Грузия будет придерживаться мирной политики в отношении Абхазии и Южной Осетии, не повторит «ошибок прошлого» и не признает их «оккупацию». Эту публикацию премьер-министр Грузии Георгий Гахария 7 августа разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Обращение было сделано по случаю приближения 12-й годовщины эскалации грузино-осетинского конфликта 8 августа 2008 года. Тогда грузинские войска напали на Цхинвал. В конфликт вмешалась Россия, чтобы защитить осетин. Гахария признал ошибки прошлого, но уверен, что в будущем Южная Осетия и Абхазия войдут в состав Грузии.

«Мы никогда не повторим ошибок прошлого, так как хорошо знаем, что миру нет альтернативы и что предпосылками объединения нашей страны являются именно мир, совместный труд и экономический успех, развитие», — написал премьер-министр.

Напомним, специальная комиссия Евросоюза, которая изучала обстоятельства конфликта, признала, что нападение было инициировано Тбилиси.

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