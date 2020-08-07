Киев, , 11:04 — REGNUM На Украине эксперты сегодня, 7 августа, обсуждают заявление нового главы украинской делегации по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кравчука о возможной альтернативе нынешнему формату переговоров.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Кравчук заявил, что если переговоры в минском формате зайдут в тупик, то украинская сторона будет инициировать подписание нового Будапештского меморандума с расширением списка участников.

Политолог Дмитрий Корнейчук считает, что это заявление бывшего президента Украины — «бред какой-то».

«Будапештский меморандум был подписан в 1994 году, когда мы отказались от ядерного оружия в обмен на гарантии территориальной безопасности со стороны России, США и Великобритании. В 2014 году мы прекрасно видели, как всем гарантам меморандума было на нас плевать… Мало того, Украина с 2014 года так и не требовала толком, чтобы гаранты меморандума выполнили свои обязательства», — заявил эксперт.

Корнейчук также отмечает — чтобы подписать новый «Будапештский меморандум», Украина должна ещё раз от чего-то отказаться, при этом ядерного оружия у страны уже нет.