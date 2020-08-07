Джакарта, , 11:00 — REGNUM Международная финансовая корпорация развития США (IDFC) объявила о своей приверженности инвестиционному сотрудничеству с Индонезией, сообщает Antara.

Речь идет о развитии сотрудничества в четырех областях, а именно в фармацевтике, обороне и безопасности, энергетике и в отношении фонда суверенного благосостояния (SWF), который станет новой платформой для финансирования проектов в Индонезии.

Министр-координатор по морским делам и инвестициям Индонезии Лухут Бинсар Панджаитан высоко ценит позитивный отклик со стороны США и их желание стать ценными партнерами для Индонезии. По их запросу, правительство Индонезии предоставит дальнейшие руководящие принципы сотрудничества в нескольких секторах.

«Индонезия как морская страна нуждается в инвестициях в свои отдаленные острова, поэтому инвестиции помогут поддержать национальный суверенитет и укрепить национальную безопасность», — говорится в заявлении IDFC.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия председательствовала на заседании Совета Безопасности ООН, на котором обсуждалась связь между борьбой с терроризмом и организованной преступностью.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия подняла вопрос о борьбе с терроризмом на заседании СБ ООН