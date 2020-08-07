Минск, , 11:02 — REGNUM Украинские спецслужбы предупредили белорусских коллег о проникновении с юга еще одной группы «боевиков». Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал в интервью Дмитрию Гордону, запись которого опубликована на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

«Нас украинцы предупредили, что через границу южную проникла еще одна группа. Мы сейчас ищем по всей Беларуси», — сказал Лукашенко.

При этом он добавил, что сомневается в проникновении 30 человек через границу. Этих людей бы уже обнаружили, хотя они могли уйти обратно в Россию или на Украину, отметил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, источник в российских спецслужбах ранее назвал инцидент с задержанием 33 граждан России, названных в Белоруссии «боевиками ЧВК Вагнера», провокацией украинских спецслужб.

Читайте также: Задержание российских граждан в Белоруссии назвали провокацией Украины

Читайте развитие сюжета: Политолог объяснил, может ли Лукашенко выдать граждан РФ Украине