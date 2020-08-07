Абиджан, Кот-д’Ивуар, , 11:00 — REGNUM Полиция применила слезоточивый газ для разгона акции протеста в деловой столице Кот-д'Ивуара, Абиджане, против исключения бывшего президента Лорана Гбагбо и других лиц из списков избирателей на октябрьские президентские выборы. Об этом передаёт информационное агентство Reuters.

Сотни протестующих собрались у штаб-квартиры Национальной избирательной комиссии, чтобы потребовать включения в списки Гбагбо, его союзника Шарля Бле Гауда и бывшего премьер-министра Гийома Соро.

В Избирательной комиссии заявили, что вышеперечисленные лица не были включены в список из-за судимости, добавив, что апелляции об их исключении будут рассмотрены. Но их сторонники уверены, что правительство президента Алассана Уаттары пытается устранить политических оппонентов перед выборами.

Запланированные на 31 октября выборы рассматриваются как самое большое испытание стабильности Кот-д'Ивуара с тех пор, как Гбагбо отказался признать поражение на выборах 2010 года, что вызвало гражданскую войну, в результате которой погибли 3000 человек.

Напряженность возросла в последние недели после того, как Уаттара выбрал своим преемником премьер-министра Амаду Гон Кулибали, неожиданно скончавшегося. Правящая партия призвала Уаттару баллотироваться на третий срок, что его оппоненты считают нарушением конституции.

Уаттара пока не объявил, будет ли он баллотироваться.

После гражданской войны Гбагбо был направлен в Международный уголовный суд (МУС), где ему были предъявлены обвинения в преступлениях против человечности. Он был оправдан в прошлом году, но до сих пор не получил паспорт, чтобы вернуться на родину из Европы.

В 2018 году ивуарийский суд признал его виновным в краже денег из Центрального банка во время гражданской войны и заочно приговорил к 20 годам тюремного заключения.

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