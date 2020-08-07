Архангельск, , 10:50 — REGNUM Проект по объединению Архангельской области и Ненецкого автономного округа стал насилием над северянами, считает депутат Архангельского областного собрания Ирина Чиркова (СР).

«Абсолютное большинство жителей Ненецкого автономного округа, а точнее — почти все, выступают против объединения. Если честно, скоропалительность очередного проекта объединения сама по себе стала «насилием» над северянами — как ненцами, так и поморами. Никто не потрудился сначала изучить мнение людей, ответить на все их вопросы, представить серьезные расчеты и прогнозы. Поэтому действующие власти обоих регионов и получили очередной справедливый народный протест», — написала Чиркова на своей странице «Вконтакте».

Она отметила, что создание макрорегионов, о котором говорится в федеральной Стратегии-2030, должно быть продиктовано экономической, инвестиционной и человекоресурсной необходимостью.

«В нашей ситуации с объединением таких обоснований нет. Зато уже есть очередной повод для общественного недоверия, вызванного необдуманным насаждением идеи «отобрать у богатого субъекта и поделиться с бедным». Если посмотреть последние примеры в России, станет понятно: традиционный механизм с регионами-донорами и регионами-реципиентами уже не работает; тренд на укрупнение себя не оправдал — малые субъекты после объединений не оказались «в плюсе». Более того, малые народы не должны чувствовать себя ущербными — это залог мира и порядка как в социокультурной, так и политической жизни», — написала Чиркова.

Как сообщало ИА REGNUM, меморандум о подготовке к объединению Архангельской области и НАО был подписан 13 мая 2020 года. Идея слияния вызвала волну протестов в НАО — было собрано более 15 тысяч подписей против этой инициативы. В настоящее время проект поставлен на паузу — регионы готовят программу совестного развития.