Киев, , 10:52 — REGNUM Украина может инициировать подписание нового Будапештского меморандума, если Минский процесс зайдёт в тупик. Об этом заявил глава Трёхсторонней контактной группы (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук 6 августа в эфире ObozTV.

«Этот вопрос не снимается с повестки дня, и мы будем это инициировать, если вдруг всё это зайдет в тупик. Но я не верю, что и дальше будет этот тупик», — рассказал Кравчук.

По его словам, новый Будапештский меморандум может иметь расширенный список участников, к нему могут присоединиться Германия, Польша и другие страны Евросоюза.

Напомним, Будапештский меморандум был подписан Россией, США, Великобританией и Украиной в 1994 году в обмен на отказ Украины от ядерного оружия, доставшегося ей после распада СССР.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Кравчук предложил изменить конституцию Украины. По его мнению, новое определение Крыма, закреплённое в документе, позволит Украине «вернуть» утраченный полуостров.

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