Минск, , 10:56 — REGNUM Признание Минском независимости Абхазии и Южной Осетии привело бы к тому, что в отношении Белоруссии ввели бы санкции. Об этом рассказал белорусский президент Александр Лукашенко в опубликованном 6 августа интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.

Журналист отметил, будто бывший президент Грузии Михаил Саакашвили говорил ему, что благодарен белорусскому лидеру за его позицию, занятую после событий августа 2008 года. Гордон также спросил, верна ли информация, будто Лукашенко предлагали $2 млрд, если Белоруссия признает Абхазию и Южную Осетию, но тот отказался.

Президент Белоруссии ответил, что денег ему не предлагали. Он рассказал, что был готов поддержать Россию, но ему пригрозили санкциями. Как рассказал Лукашенко, в НАТО посчитали, что после его признания суверенитета республик начнется «парад признаний», по этой причине Минску пригрозили отключением от системы международных банковских переводов SWIFT и другими мерами.

Белорусский лидер также сообщил, что рассказал об этом тогдашнему президенту России Дмитрию Медведеву и предложил компенсировать Белоруссии возможные потери от санкций, но тот не решил этот вопрос. Лукашенко также добавил, что со стороны России не было давления по вопросу признания Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, в августе 2008 года грузинская армия атаковала Южную Осетию и российских миротворцев. Для того, чтобы защитить осетин, в регион были введены дополнительные подразделения российской армии, и войска агрессора вынуждены были отойти на прежние позиции. После этого Москва признала независимость Южной Осетии и Абхазии.

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Осетии пройдут памятные мероприятия в честь годовщины войны