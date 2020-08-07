Минск, , 10:39 — REGNUM Создание интернет-платформы «Голос» для электронного голосования в Белоруссии направлено на организацию массовых беспорядков. Такое заявление сегодня, 7 августа, в ходе видеообращения сделала глава республиканского Центризбиркома Лидия Ермошина.

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«Как нас уверяют, это контроль за волеизъявлением. Нет, дорогие мои, это не контроль», — подчеркнула Ермошина.

По её словам, «это создание искаженного результата выборов для того, чтобы девальвировать официальный результат голосования и на этом основании организовать массовые беспорядки».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. По данным ЦИК, принять участие в голосовании смогут более 6,8 млн человек. Наблюдать за выборами могут 42,8 тыс. национальных наблюдателей.

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Напомним, в президентской кампании участвуют пять зарегистрированных кандидатов. Конкуренцию действующему президенту страны Александру Лукашенко, бессменно правящему республикой на протяжении последних 26 лет, составят Светлана Тихановская, экс-депутат палаты представителей Анна Канопацкая, сопредседатель движения «Говори правду» Андрей Дмитриев и председатель «Белорусской социал-демократической Грамады» Сергей Черечень.

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